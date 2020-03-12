Песков: Никаких рекомендаций по переносу общероссийского голосования 22 апреля нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день не идёт речи о переносе общероссийского голосования по поправкам в конституцию, которое запланировано на 22 апреля.

— В настоящее время никаких индикаций на этот счёт нет, никаких рекомендаций на этот счёт нет, обсуждений каких-либо на этот счёт нет и решений на этот счёт тоже нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас Россия далека от эпидемии коронавируса. Он также отметил, что правительственный штаб следит за распространением заболевания в стране и это в его компетенции разъяснять, какой режим подходит для конкретной ситуации.

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин одобрил предложенную дату проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию — оно состоится 22 апреля.

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