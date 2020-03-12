Песков о вероятности отмены Парада Победы: Будем смотреть по ситуации, но подготовка продолжается

Москва продолжает подготовку к Параду Победы и приезду иностранных гостей 9 мая, пока вопрос об отмене мероприятия из-за коронавируса не стоит, но Кремль тщательно следит за ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В настоящий момент мы не имеем решений или рекомендации штаба или других компетентных органов. Большое количество гостей подтвердили участие. Пока об ограничении или отмене этого мероприятия речи не идёт. Продолжается подготовка к приезду делегаций, логистика, подготовка военных по линии парада, а дальше будем смотреть по ситуации, — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Парад проводится на открытом воздухе, корме того, пока он не попадает от указ мэра Москвы об ограничении массовых мероприятий, поскольку документ действует до 10 апреля.

— Решение мэра ограничено по времени. Будет ли дальше продлеваться или нет, мы сказать не можем. Не можем сказать и какая будет эпидемическая ситуация. Пока решения нет, оснований для постановки такого вопроса тоже нет, но ситуацию надо тщательно мониторить, что мы и делаем, — отметил пресс-секретарь главы государства.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил Парад Победы в Нур-Султане. Такие меры были приняты в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.