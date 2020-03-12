В Казахстане отменили военный парад по случаю 75-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. Такие меры были приняты в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсети "Фейсбук".

— Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвящённый 75-летию Победы, — написал он.

При этом глава государства также поручил перенести все ранее запланированные международные форумы.

В то же время Берик Уали подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса должны продолжать работу, а ограничительные меры из-за коронавируса не должны нанести ущерба их деятельности. Крупные предприятия также продолжат бесперебойную работу.

Ранее Лайф сообщал, что в республике из-за китайской пневмонии нового типа отменили проведение министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), а также другие массовые мероприятия.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.