Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2020, 13:27

Песков объяснил согласие Путина с идеей о числе президентских сроков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

По его словам, это обусловлено ситуацией в мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин согласился с поправкой о президентских сроках.

По его словам, сейчас ситуация в мире особенно нестабильна на фоне распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого многие государства находятся в непростом положении.

В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути, — сказал он.

По мнению Пескова, в такое непростое для страны время имеют огромное значение стабильность, твёрдость и последовательность власти.

Напомним, что глава государства Владимир Путин одобрил предложение об отмене ограничения на количество президентских сроков с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции РФ.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Валентина Терешкова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar