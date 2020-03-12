Песков объяснил согласие Путина с идеей о числе президентских сроков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
По его словам, это обусловлено ситуацией в мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин согласился с поправкой о президентских сроках.
По его словам, сейчас ситуация в мире особенно нестабильна на фоне распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого многие государства находятся в непростом положении.
— В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути, — сказал он.
По мнению Пескова, в такое непростое для страны время имеют огромное значение стабильность, твёрдость и последовательность власти.
Напомним, что глава государства Владимир Путин одобрил предложение об отмене ограничения на количество президентских сроков с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции РФ.