Песков объяснил согласие Путина с идеей о числе президентских сроков

По его словам, это обусловлено ситуацией в мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин согласился с поправкой о президентских сроках.

По его словам, сейчас ситуация в мире особенно нестабильна на фоне распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого многие государства находятся в непростом положении.

— В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути, — сказал он.

По мнению Пескова, в такое непростое для страны время имеют огромное значение стабильность, твёрдость и последовательность власти.