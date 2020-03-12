Песков объяснил согласие Путина с идеей о числе президентских сроков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин согласился с поправкой о президентских сроках.

По его словам, сейчас ситуация в мире особенно нестабильна на фоне распространения коронавирусной инфекции. Из-за этого многие государства находятся в непростом положении.

— В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути, — сказал он.

По мнению Пескова, в такое непростое для страны время имеют огромное значение стабильность, твёрдость и последовательность власти.

Напомним, что глава государства Владимир Путин одобрил предложение об отмене ограничения на количество президентских сроков с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции РФ.

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