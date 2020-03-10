Путин попросил Конституционный суд оценить предлагаемые поправки, в том числе — о президентских сроках

В случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в конституцию, его обязательно нужно отправить для официального заключения в Конституционный Суд РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в нижней палате парламента.

В своей речи российский лидер выступил против предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой об отмене ограничения на количество президентских сроков в Конституции. При этом глава государства отметил, что такой вариант будет возможен только в том случае, если его одобрит Конституционный суд.

— В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям конституции. Мы же принимаем не новую конституцию, а вносим в неё значимые поправки, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму после принятия поправок в конституцию. Раньше за проведение досрочных выборов в Госдуму выступила и фракция ЛДПР в лице Владимира Жириновского. Поддержали инициативу и единороссы, а депутат Александр Карелин даже подготовил соответствующую поправку ко второму чтению.

Напомним, что второе чтение законопроекта прошло в Госдуме сегодня, а всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.