Две трети регионов поддержали закон о поправках в конституцию

Законодательные собрания 2/3 российских регионов 12 марта выступили в поддержку закона, предполагающего внесение ряда изменений в конституцию.

К настоящему моменту выразить своё мнение по данному вопросу успели в 62 из 85 субъектов страны. Данное число считается необходимым минимумом, позволяющим направить инициативу в Конституционный суд РФ.

Лайф писал, что до этого закон был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы. Если бы его не поддержало две трети из них, то процедура внесения поправок была бы прекращена. В противном же случае Совфед 14 марта соберётся на заседание, чтобы утвердить решение регионов.

Отметим, что инициатива вносит целый ряд важных изменений в основной закон страны. Так, Госдума получает право утверждать кандидатуры министров, вице-премьеров и председателя Правительства РФ. Помимо того, расширяются полномочия органов самоуправления, повышается роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепляется статус Госсовета. В рамках одной из поправок предлагается закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а также добавить упоминание о Боге.