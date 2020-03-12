"Самая красивая женщина в мире" подтвердила это звание, распахнув рубашку, под которой ничего нет

Белла Хадид поделилась в "Инстаграме" очередным откровенным снимком, показав свою "визитную карточку" — обнажённую грудь. Модель позировала в рубашке на голое тело, которую распахнула, открыв взгляду плоский живот и аккуратный бюст. Чтобы повысить градус накала, девушка ещё и расстегнула брюки. А в подписи игриво попросила: "Дайте мне что-нибудь сладкое".

Фото © Instagram / bellahadid

Видимо, предполагая, что настолько горячий снимок "Инстаграм" может просто удалить, Белла предусмотрительно замазала самые пикантные места белым цветом. Хотя в последнее время Хадид активно прибегает к беспроигрышному приёму на фото — распахивает одежду, под которой ничего нет.

Фото © Instagram / bellahadid

Подписчики, которых у модели 29 миллионов, совсем не против подобных экспериментов. Снимку за несколько часов поставили более 800 тысяч лайков, которые сопровождались комплиментами вкусу девушки, фигуре и даже скулам. А некоторые так восхитились её красотой, что не смогли поверить, что модель реальна.

Вот она, настоящая красота mariska.gc

Безупречная ka.mimi

Фото © Instagram / bellahadid

Боже, неужели ты реальна? daniellepapais