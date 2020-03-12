Блогерша Диденко заработала на смерти мужа, увеличив стоимость рекламы в Instagram в два раза

Теперь же стало известно, что "аптечный ревизорро" Екатерина Диденко резко подняла цену на рекламу в своём инстаграме. Если раньше в сториз она стоила от 45 до 60 тысяч рублей, то теперь вдова просит 110 тысяч, пишет телеграм-канал "Курятник". Для сравнения — у певицы Натальи Подольской рекламу можно купить за 135 тысяч, а у Алёны Водонаевой — за 180 тысяч.
При этом у девушки значительно увеличилось количество фолловеров после трагедии. За несколько дней на неё подписалось 600 тыс. человек, и теперь у Екатерины аудитория размером 1,6 млн. Ведь блогерша не переставала освещать свою жизнь, несмотря на произошедшее. Сначала она записала сториз под дверями реанимации, затем попросила у подписчиков психологической помощи. Вскоре Диденко стала героиней передачи "Пусть говорят".
Несколько дней назад блогерша-фармацевт опубликовала ролик, где собрала памятные мгновения из жизни с мужем: свадьба, рождение двух детей. А в посте рассказала, как они вместе справлялись с трудностями, и отметила, что должна жить дальше ради детей.
Мы родили одного ребёнка тогда, когда взяли первую ипотеку. Я думала, после этого мы окажемся в ***, но нет, все сложности сделали нас сильнее. Ты знал и верил в нас. Второй ребёнок, вторая ипотека <...> Ты верил в нас, верил в меня. Последние два месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по-настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье. И как же больно осознавать, что сейчас нужно жить без тебя
Екатерина Диденко