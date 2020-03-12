Блогерша Диденко заработала на смерти мужа, увеличив стоимость рекламы в Instagram в два раза

Мы родили одного ребёнка тогда, когда взяли первую ипотеку. Я думала, после этого мы окажемся в ***, но нет, все сложности сделали нас сильнее. Ты знал и верил в нас. Второй ребёнок, вторая ипотека <...> Ты верил в нас, верил в меня. Последние два месяца мы стали жить именно так, как мечтали, почувствовали вкус жизни по-настоящему. Только с тобой я могла пережить это счастье. И как же больно осознавать, что сейчас нужно жить без тебя

Екатерина Диденко