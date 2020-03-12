В Италии запретили похороны и свадьбы из-за коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса в Италии запретили проведение свадеб и похоронных церемоний. Об этом сообщает телеканал CNN .

Меры приняты для того, чтобы избежать скопления людей и сдержать распространение инфекции в стране. Ранее по этой же причине в Италии запретили все массовые и спортивные мероприятия, в том числе и чемпионат страны по футболу.