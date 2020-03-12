Хабриева: Конституция России, наконец, станет просемейной

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Талия Хабриева рассказала Лайфу, в чём будет состоять уникальность обновлённой конституции. Напомним, что сегодня, 12 марта, законопроект о поправках в основной закон принимают в региональных парламентах нашей страны.

— Впервые за новейшую историю России конституция у нас становится просемейной, — рассказывает Хабриева. — Она наконец возвращается к традиционной семейной ценности, возвращает детей как предмет особой заботы государства. Появляются новые нормы, в частности регламентирующие поддержку материнства и детства.

Собеседница Лайфа отмечает, что поправки в конституцию расшифровывают понимание того, что такое социальное государство, и ориентируют законодательство в этой части.

— Должен быть задан вектор, для чего и нужны конституционные механизмы, чтобы задать определённый ориентир, определенную планку, ниже которых чтобы уже ни при каких обстоятельствах не происходили негативные изменения в плане реализации социальных стандартов, — добавила она.

Как уже сообщал Лайф, ранее Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.