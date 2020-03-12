Провоцируют волну паники. Эксперт сравнил влияние коронавируса на экономику с терактом 9/11

Колебания цен на нефть — не самое важное следствие объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса. Впрочем, информационный эффект от эпидемии, вероятно, такой же, как после теракта 11 сентября 2001 года. Об этом в беседе с НСН заявил экономист Валентин Катасонов.

По его словам, решение ВОЗ признать глобальный масштаб угрозы "китайской пневмонии" может иметь долгосрочные последствия, о которых никто и не задумывался.

— С моей точки зрения, феномен коронавируса сопоставим с феноменом 11 сентября 2001 года, — сказал Катасонов.

При этом эксперт заявил, что оценивать события с точки зрения волатильности цен на топливо и валютных курсов очень недальновидно.

— Это всё-таки некая операция мировой закулисы, которая нацелена не на то, чтобы добиться каких-то временных конкурентных преимуществ на мировом рынке. Это попытка запустить новую волну паники, создать атмосферу неуверенности и ужаса в обществе, — подчеркнул экономист.

Волновать население больше должно то, как за ширмой нагнетения атмосферы ужаса "закулиса будет и дальше выстраивать мировое тоталитарное общество", вроде того, что описано в книгах Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, заключил эксперт.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.