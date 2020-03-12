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В Приамурье учащийся открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото © Getty Images

В городе Свободный Амурской области ученик старших классов пришёл в школу с пневматическим оружием и открыл стрельбу. Об инциденте сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

В результате действий юноши пострадали двое учеников из шестого и восьмого классов.

После происшествия возбуждено дело по статье "Хулиганство". По данным следствия, к произошедшему может быть причастен 18-летний юноша. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Обстоятельства инцидента выясняются.

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