Роналду отправили на карантин из-за заражённого коронавирусом одноклубника

После того как игрок "Ювентуса" Даниеле Ругани заразился коронавирусом, на карантин отправился португальский футболист Криштиану Роналду. По данным Daily Mail, он проведёт 14 дней в доме родителей на Мадейре.

Спортсмен прилетел, чтобы проведать заболевшую мать. После новостей о возможном заражении он остался на домашнем карантине.

Напомним, ранее туринский клуб сообщил, что 25-летний Даниеле Ругани заразился коронавирусом. Вирус выявили во время медицинских тестов. Сейчас сам футболист на карантине, также составляется список игроков, которые контактировали с ним в последнее время.