Комментатор "Матч ТВ" жёстко пошутил про заразившегося коронавирусом футболиста

Новость о том, что футболист туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани заболел коронавирусом, комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин прокомментировал так:

— Для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в "Юве" играет как прокажённый, — написал он в "Твиттере".

Причем для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный. https://t.co/HJ1LhZ7Fb7 — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) March 11, 2020

Эту неудачную шутку его подписчики восприняли в штыки: "Он умереть может, а ты "пошутил", думал, ты умнее...", "Это дно", "Иногда лучше промолчать, чем такое сказать", "Над болезнью не шутят", "Хайп на болезни — это полная шняга"...

Также его коллеги по цеху комментатор и журналист Нобель Арустамян и футбольный агент Марко Трабукки критически отреагировали на шутку Шнякина.

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Сам футболист признался, что чувствует себя хорошо, выраженных симптомов у него нет.