В Подмосковье из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

В Московской области из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, отменены мероприятия с более чем пятью тысячами участников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале регионального правительства.

Документом запрещается проводить на территории субъекта спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия с числом участников более 5000 человек, а также рекомендуется уведомлять Роспотребнадзор о мероприятиях с меньшим количеством людей. Кроме того, работодателям предписали содействовать в обеспечении режима карантина, предоставляя сотрудникам возможность работать из дома или уйти на больничный.

В свою очередь, медицинские организации должны быть готовы к неотложному приёму пациентов с респираторными симптомами и к отбору биоматериала для исследований на коронавирус CoViD-19.

Постановление вступает в силу со дня подписания.