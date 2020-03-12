В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус

В Объединённых Арабских Эмиратах выявили 11 новых случаев заражения CoViD-2019. В числе заболевших оказался один россиянин. Об этом пишет агентство WAM со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Всех инфицированных поместили на карантин. Врачи характеризуют их состояние как стабильное.

Помимо гражданина РФ опасное заболевание подхватили два итальянца, два филиппинца, подданный Монтенегро, канадец и один местный житель, граждане Пакистана и Германии, а также один британец. Таким образом, число заражённых в стране увеличилось до 85 человек.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ врачи выявили CoViD-2019 у трёх россиян.