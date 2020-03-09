У ещё одного россиянина в ОАЭ выявили коронавирус

В Объединённых Арабских Эмиратах зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых — у гражданина России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ.

Это уже третий россиянин, у которого в Эмиратах выявили уханьский коронавирус. Ранее инфекцию обнаружили у двух граждан РФ в Абу-Даби.

Что касается России, то накануне оперативный штаб сообщил, что в стране зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странные. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".