Ещё один футболист из Италии заразился коронавирусом

В Италии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом среди игроков высшей лиги чемпионата страны по футболу. На этот раз пострадавшим стал полузащитник "Сампдории" Маноло Габбьядини. Об этом клуб сообщил в "Твиттере".

— Подтверждаю, я действительно дал положительный результат на коронавирус. Я хочу поблагодарить всех, кто написал мне, многие сообщения уже пришли. Я хочу сказать вам, что я в порядке, так что не волнуйтесь. Следуйте всем правилам, оставайтесь дома, и всё получится, — написал игрок в "Инстаграме".

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Из-за этого туринский клуб в полном составе отправили на карантин. Вся Серия А в настоящее время приостановлена, в стране объявлен карантин.