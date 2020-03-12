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В Москве спасатели вызволили кота, в панике забравшегося в колесо авто

Животное отчаянно сопротивлялось и кричало, не подпуская людей к себе.

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Московские спасатели вызволили кота, выбежавшего на дорогу во время пробки. Запаниковав, животное забралось в колесо одной из машин. Лайф публикует кадры с места происшествия.

Фото © LIFE

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По данным источника, хвостатого заметили очевидцы. Они остановили авто, чтобы водитель случайно не увёз испуганного путешественника. Испытывающий стресс кот отчаянно сопротивлялся и кричал, не подпуская людей к себе. Вытащить животное смогли только после того, как на место прибыл спасательный резерв с домкратом.

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