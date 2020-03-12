Депздрав Москвы: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

75-летний пациент больницы в Новой Москве, о смерти которого сообщили СМИ в четверг, не болел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. Вскрытие показало, что в лёгких пациента не было обнаружено патологических изменений.

— Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в т.ч. рака поджелудочной железы и гепатита. Проведённые исследования на коронавирусную инфекцию — отрицательные, — говорится в поступившем в редакцию Лайфа сообщении.

В Депздраве добавили, что пожилой пациент поступил в реанимационное отделение в крайне тяжёлом состоянии и, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

Ранее сообщалось, что восемь новых случаев коронавируса было зафиксировано в России за минувшие сутки. Шесть новых пациентов с подтверждённым диагнозом были поставлены на учёт в Москве, ещё двое — на территории Подмосковья. По данным оперативного штаба, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 25 из них — это россияне, вернувшиеся из Италии. Среди заболевших также двое граждан КНР и один итальянец.