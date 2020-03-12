Эксперт: В действующей конституции русский народ не упоминается ни разу

Член рабочей группы по подготовке изменений основного закона, председатель правления Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России" Богдан Безпалько рассказал о преимуществах поправки в конституцию о статусе русского языка и о праве на изучение родных языков. По словам эксперта, это необходимо, чтобы, во-первых, подчеркнуть статус русского народа как самого большого этноса в стране, составляющего 82% населения.

— В нашей конституции, к сожалению, русский народ не упоминается ни разу, — указал Безпалько в беседе с Лайфом. — Но если мы возьмём конституции национальных республик, то увидим, что словосочетание "татарский народ" и "татарская нация" или "башкирский народ" и "башкирская нация" упоминаются на их страницах по пять раз.

Отметим, что изменения предлагается внести в статью 68. Её первый пункт может звучать так: "Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". А вот о праве республик устанавливать свои государственные языки, чтобы наряду с русским использовать их в органах государственной власти, органах местного самоуправления и государственных учреждениях, говорится во втором пункте.

— Мне приходилось читать отзывы от представителей тех же татар, которые вполне одобряли такой выбор статьи и такую формулировку. По большому счёту, это никак не унижает и не оскорбляет другие народы и этносы, потому что сама статья, весь её текст сформулирован так, чтобы никоим образом никого не унизить и не обидеть, — поделился он.

Как уже сообщал Лайф, ранее Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.