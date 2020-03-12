Эксперт: Включение вопросов экологии в конституцию сделает её самой современной

Упоминание вопросов экологии в Конституции РФ делает её одной из самых передовых с точки зрения природоохранных усилий. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил председатель московского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Элмурод Расулмухамедов.

Он отметил, что его организация была среди тех, кто заявил ряд поправок в том виде, в котором они сейчас обсуждаются.

— Мы хотим, чтобы российская конституция была одной из самых передовых с точки зрения обозначения природоохранных усилий. Мало, практически нет конституций, где закреплено ответственное отношение к животным, и мы считаем, что это делает нашу конституцию одной из самых современных, — добавил он.

Расулмухамедов подчеркнул, что, если экология будет плохая, люди начнут уезжать, поэтому обращать внимание на ситуацию в этой сфере крайне важно.

— Мы заложили в том числе всё, что связано с экологическим образованием, экологической культурой. Людей надо этому учить, это надо прививать, — сказал специалист.

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