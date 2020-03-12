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Little Big рассказали, кого считают конкурентами на Евровидении

Ранее исполнители заявили, что выступят на международном конкурсе в новом формате.

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Фото © Instagram / @littlebigband

Участники группы Little Big перечислили своих главных конкурентов на Евровидении.

Исландия, это прямо очень хорошая группа. Потом Литва, Болгария, — заявил в эфире радиостанции "Европа плюс" лидер группы Илья Прусикин.

Исландию на международном конкурсе представит группа Daði & Gagnamagnið, Литву — The Roop, а Болгарию — исполнительница Виктория Георгиева.

Напомним, ранее Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение. По словам музыкантов, они выступят в абсолютно новом формате.

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