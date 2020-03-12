Little Big рассказали, кого считают конкурентами на Евровидении

Участники группы Little Big перечислили своих главных конкурентов на Евровидении.

— Исландия, это прямо очень хорошая группа. Потом Литва, Болгария , — заявил в эфире радиостанции " Европа плюс " лидер группы Илья Прусикин.

Исландию на международном конкурсе представит группа Daði & Gagnamagnið, Литву — The Roop, а Болгарию — исполнительница Виктория Георгиева.

Напомним, ранее Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение. По словам музыкантов, они выступят в абсолютно новом формате.