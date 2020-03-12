Little Big рассказали, с какой песней поедут на Евровидение: Новый формат для нас

Участники группы Little Big рассказали, что песня, с которой они представят Россию на Евровидении, будет не в жанре диско.

— Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное, — сказал в эфире радиостанции NRJ лидер группы Илья Прусикин.

Музыкант поделился, что эту песню участники коллектива придумали вместе во время отпуска.

Напомним, ранее в Сети появился якобы отрывок песни Little Big для Евровидения, однако участники группы это опровергли.