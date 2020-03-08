Группа Little Big опровергла, что поедет на Евровидение с песней Uno

Участница группы Little Big Софья Таюрская сообщила, что опубликованный ранее пятнадцатисекундный отрывок песни Uno не имеет отношения к композиции, с которой коллектив выступит на Евровидении. Об этом артистка рассказала во время прямой трансляции в "Инстаграме".

Софья отметила, что это обман. Песня для участия в конкурсе будет представлена в ближайшие дни.

Напомним, ранее в "Ютубе" в сюжете, не связанном ни с группой, ни с организаторами Евровидения, был опубликован короткий отрезок песни под названием Uno. При этом он позиционировался как часть композиции, с которой группа выступит на конкурсе.

Напомним, конкурсанты из России выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Букмекеры уже оценили шансы Little Big на Евровидении.