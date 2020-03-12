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США ввели санкции против ещё одной "дочки" "Роснефти"

Компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики.

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Фото © ТАСС / Ваганов Антон

Власти США ввели санкции против ещё одной швейцарской структуры "Роснефти" — TNK Trading International S.A. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Компания, зарегистрированная в Швейцарии, обвиняется в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

После того как 18 февраля 2020 года Минфин ввёл санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США, — говорится в сообщении.

"Роснефть" в свою очередь считает претензии необоснованными, объясняя деятельность "дочек" на территории Венесуэлы коммерческим, а не политическим характером.

Напомним, что с 5 февраля США регулярно грозили "Роснефти" санкциями из-за ситуации с Венесуэлой. В Вашингтоне назвали аморальным то, что Россия поддерживает "режим Мадуро". И такие обвинения звучат уже не в первый раз. Так, в марте прошлого года госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в том, что она закупает венесуэльскую нефть вопреки санкциям США, тем самым помогая "режиму", то есть законным властям страны.

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