США ввели санкции против ещё одной "дочки" "Роснефти"

Власти США ввели санкции против ещё одной швейцарской структуры "Роснефти" — TNK Trading International S.A. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
Компания, зарегистрированная в Швейцарии, обвиняется в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
— После того как 18 февраля 2020 года Минфин ввёл санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США, — говорится в сообщении.
"Роснефть" в свою очередь считает претензии необоснованными, объясняя деятельность "дочек" на территории Венесуэлы коммерческим, а не политическим характером.
Напомним, что с 5 февраля США регулярно грозили "Роснефти" санкциями из-за ситуации с Венесуэлой. В Вашингтоне назвали аморальным то, что Россия поддерживает "режим Мадуро". И такие обвинения звучат уже не в первый раз. Так, в марте прошлого года госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в том, что она закупает венесуэльскую нефть вопреки санкциям США, тем самым помогая "режиму", то есть законным властям страны.