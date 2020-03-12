США ввели санкции против ещё одной "дочки" "Роснефти"

— После того как 18 февраля 2020 года Минфин ввёл санкции против Rosneft Trading С.А. (RTSA), грузы венесуэльской нефти, направленные на RTSA, были переданы TTI, чтобы избежать санкций США, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 5 февраля США регулярно грозили "Роснефти" санкциями из-за ситуации с Венесуэлой. В Вашингтоне назвали аморальным то, что Россия поддерживает "режим Мадуро". И такие обвинения звучат уже не в первый раз. Так, в марте прошлого года госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в том, что она закупает венесуэльскую нефть вопреки санкциям США, тем самым помогая "режиму", то есть законным властям страны.