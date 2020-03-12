Количество подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 130 000

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Worldometer.

Уточняется, что всего в мире от пневмонии нового типа умерло 4915 человек, ещё 68 335 выздоровели, а 60 000 пациентов ещё борются с заболеванием.

Также сегодня глава гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число жертв в стране от коронавируса превысило тысячу человек, а количество заболевших увеличилось почти на 3 тысячи за сутки.

Напомним, на сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в России возросло до 34.