СМИ сообщили о заражении коронавирусом президента Бразилии

У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Politico.mx.

Болсонару в прошедшие выходные посещал США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом. Вместе с ним в поездке присутствовал глава специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартен, у которого ранее подтвердилась пневмония нового типа. После этого лидер Бразилии находился под контролем медиков.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

На сегодняшний день количество подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 130 000. Число заразившихся в России возросло до 34.