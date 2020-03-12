Депутаты региональных заксобраний рассказали, что думают о поправках в конституцию

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Депутаты законодательных собраний Санкт-Петербурга и Нижегородской области в беседе с корреспондентами Лайфа рассказали, что думают о предлагаемых президентом России поправках в Конституцию РФ.

— Президентский закон направлен на то, чтобы укрепить суверенитет, наши традиции и наши ценности — всё то, что составляет основу нашей жизни, — заявил председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

По словам руководителя партии "Единая Россия" в Заксобрании Северной столицы Александра Тетердинко, в предлагаемом пакете есть все необходимые и важные поправки, позволяющие обществу идти в ногу со временем. Также парламентарии поддержали предложение о числе президентских сроков для действующего главы государства.

В свою очередь нижегородские депутаты отдельно отметили важность поправок, которые касаются упоминания Бога в конституции и памяти защитников Отечества.

— Я думаю, эти изменения назрели после принятия первой конституции в 1993 году, они будут достойно оценены жителями нашей страны, — отметил депутат Заксобрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении, после этого его поддержал Совет Федерации РФ.