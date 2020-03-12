В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки в Москве из-за угрозы коронавируса

Таким образом москвичи смогут пользоваться личными авто и избегать большого скопления людей в общественном транспорте.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением временно сделать московские парковки бесплатными или значительно понизить цену на них, чтобы люди в условиях ситуации с коронавирусом меньше передвигались на общественном транспорте.

— Парковки в центре Москвы, мягко говоря, не такие дешёвые, далеко не всем такая роскошь по карману. Введение платных парковок и штрафов в своё время избавило центр города от пробок и припаркованных в три ряда машин вдоль тротуаров. Но, может быть, сейчас настал тот самый момент, чтобы временно отменить ранее введённые правила? — написал Толстой в своём фейсбуке.

Он также добавил, что всех, конечно, таким способом будет невозможно обезопасить от ежедневной необходимости пользоваться общественным транспортом. Однако часть москвичей всё же сможет вновь пользоваться личными авто.