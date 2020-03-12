В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки в Москве из-за угрозы коронавируса
Таким образом москвичи смогут пользоваться личными авто и избегать большого скопления людей в общественном транспорте.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением временно сделать московские парковки бесплатными или значительно понизить цену на них, чтобы люди в условиях ситуации с коронавирусом меньше передвигались на общественном транспорте.
— Парковки в центре Москвы, мягко говоря, не такие дешёвые, далеко не всем такая роскошь по карману. Введение платных парковок и штрафов в своё время избавило центр города от пробок и припаркованных в три ряда машин вдоль тротуаров. Но, может быть, сейчас настал тот самый момент, чтобы временно отменить ранее введённые правила? — написал Толстой в своём фейсбуке.
Он также добавил, что всех, конечно, таким способом будет невозможно обезопасить от ежедневной необходимости пользоваться общественным транспортом. Однако часть москвичей всё же сможет вновь пользоваться личными авто.
Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в общественном транспорте в час пик в связи с угрозой распространения коронавируса.
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