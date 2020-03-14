В Люксембурге и Эквадоре появились первые жертвы коронавируса

Также первые случаи заболевания зафиксированы в Кении, Эфиопии, Судане, Гвинее, Эсватини, Гватемале и Уругвае.

В Люксембурге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.

Речь идёт о мужчине 94 лет, который с четверга находился в критическом состоянии. Герцогство Люксембург, которое ранее сообщило о 34 случаях заболевания коронавирусом, первый из которых был подтверждён 29 февраля, в четверг присоединилось к своим соседям в объявлении мер по ограничению распространения инфекции. Они включают закрытие школ и ограничение посещений пожилых людей в больницах и домах престарелых.

Первый случай смерти от коронавирусной инфекции произошёл и в Эквадоре. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо. Глава ведомства добавила, что число заболевших в стране достигло 23.

Коронавирус продолжает шагать по планете. Новые случаи заражения были зафиксированы сразу в нескольких странах. Один из них зарегистрирован в Гватемале, о чём сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи. Пациент прибыл из Италии со своей семьёй, рассказал глава государства на пресс-конференции.

Четыре случая инфицирования подтверждены в Уругвае, заболевшие вернулись из Милана и сейчас находятся в стабильном состоянии на домашнем карантине, сообщает Reuters. Агентство также отмечает первый случай появления CoViD-2019 в Суринаме, мужчина прилетел из Нидерландов. Вице-президент страны Майкл Асхвин Адхин заявил, что границы и аэропорты закроются с 14 марта для всех лиц и рейсов.

Коронавирус также распространяется в Африке, он уже охватил 18 стран на континенте. Кения, Эфиопия, Судан, Эсватини и Гвинея подтвердили свои первые случаи заболевания в пятницу.