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Регион
Опубликовано 15 марта 2020, 07:48
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Мировые звёзды показали, как нужно мыть руки, во флешмобе #SafeHands

Он призван привлечь внимание к теме личной гигиены на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила челлендж под названием SafeHands, суть которого состоит в том, чтобы показать свои умения в правильности мытья рук.

Одними из первых в набирающем популярность флешмобе приняли участие мировые знаменитости.

Так, например, свои умения продемонстрировала вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Не осталась в стороне и её коллега по цеху Мэрайя Кэри, которая записала видео с близнецами Монро и Морокканом.

Футбольное сообщество во главе с президентом ФИФА Джанни Инфантино также присоединилось к челленджу.

Примеру итальянца последовал лучший футболист мира 2007 года Кака.

А запустил флешмоб не кто иной, как генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

На сегодняшний день заражённых коронавирусной инфекцией насчитывается свыше 150 тысяч человек более чем в 120 странах мира. Зафиксировано свыше 5,8 тысячи смертельных случаев. ВОЗ ранее признала пандемией распространение заболевания.

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Артур Лапсаков
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