В Госдуме рассказали о плюсах автоматического начисления будущих пенсий

Такой формат позволит ускорить и упростить процедуру.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о плюсах автоматического начисления пенсий, которое хотят ввести в России. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам парламентария, такой формат упростит процедуру оформления социальных выплат, а гражданам надо будет "меньше совершать ненужных действий".

— Это никак не влияет на размер. Это ускоряет и упрощает процедуру, — отметил Нилов.

Он также считает разумным информирование граждан о пенсионных накоплениях, так как часто бывает, что люди работают неофициально, а при достижении пенсионного возраста им не хватает трудовых баллов и стажа для оформления социальных выплат.

— Получая с 45 лет сведения, гражданин сможет следить за динамикой и размером пенсии. Это повышает определённую ответственность, грамотность, меры контроля и, самое главное, даёт полное понимание картины будущего, когда наступит пенсионный возраст, — заявил Нилов.