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Опубликовано 16 марта 2020, 14:29

В Госдуме рассказали о плюсах автоматического начисления будущих пенсий

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Такой формат позволит ускорить и упростить процедуру.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о плюсах автоматического начисления пенсий, которое хотят ввести в России. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам парламентария, такой формат упростит процедуру оформления социальных выплат, а гражданам надо будет "меньше совершать ненужных действий".

Это никак не влияет на размер. Это ускоряет и упрощает процедуру, — отметил Нилов.

Он также считает разумным информирование граждан о пенсионных накоплениях, так как часто бывает, что люди работают неофициально, а при достижении пенсионного возраста им не хватает трудовых баллов и стажа для оформления социальных выплат.

Получая с 45 лет сведения, гражданин сможет следить за динамикой и размером пенсии. Это повышает определённую ответственность, грамотность, меры контроля и, самое главное, даёт полное понимание картины будущего, когда наступит пенсионный возраст, — заявил Нилов.

Соответствующий законопроект будет представлен в сентябре, а в декабре его внесут в Госдуму. Введение системы планируется с 2021 года.

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