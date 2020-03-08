Россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае граждане РФ могут рассчитывать на повышенные выплаты. Поводом для этого стала история о необычной 70-летней пенсионерке из Омской области, которая получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.

Отмечалось, что эту сумму россиянка заработала исключительно на страховых взносах. Уникальность случая заключается в том, что средняя пенсия в регионе составляет 13 813 рублей.

— Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счёт, который учитывает много обстоятельств, — передаёт "Вечерняя Москва" слова начальника отдела пресс-службы отделения ПФР по городу Москве и Московской области Марины Густовой.

По её словам, существенно увеличить пенсию могут такие начисления, как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для ветеранов и инвалидов. Также существуют набор социальных услуг для федеральных льготников, выплаты за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве.

— Размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями, это также могло сказаться на высоком размере выплачиваемого пенсионного страхования, — отметил исполнительный директор некоммерческого пенсионного фонда "КИТ Финанс" Антон Шпилев.

Также он предположил, что пенсионерка из Омской области работала на предприятии, которое выплачивает специальную корпоративную пенсию. А заместитель председателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова посоветовала всем, кто задумывается о размере своей будущей пенсии, работать на предприятиях с белой зарплатой, тогда и пенсия будет выше.

Ранее Лайф сообщал, что Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет.