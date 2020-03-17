Словения начала пропускать российских дальнобойщиков, застрявших на границе с Италией

Ранее сообщалось, что в карантинной ловушке оказались около 200 водителей.

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Фуры застрявших на границе Словении с Италией российских дальнобойщиков начали пропускать. Об этом Лайфу сообщил источник.

— Выстроили нас в колонну, левой полосой, в сторону Словении. Собирают нас в кучу, будут сейчас выводить. Выпуск пошёл, — уточнил он.

По его словам, благодаря работе консульства удалось достичь соглашения о транзитном коридоре не только со Словенией, но и с Венгрией. В ближайшем будущем вопрос предстоит обсудить со Словакией и Польшей.