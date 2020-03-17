Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2020, 14:44

Словения начала пропускать российских дальнобойщиков, застрявших на границе с Италией

Ранее сообщалось, что в карантинной ловушке оказались около 200 водителей.

Видео © LIFE

Фуры застрявших на границе Словении с Италией российских дальнобойщиков начали пропускать. Об этом Лайфу сообщил источник.

Выстроили нас в колонну, левой полосой, в сторону Словении. Собирают нас в кучу, будут сейчас выводить. Выпуск пошёл, — уточнил он.

По его словам, благодаря работе консульства удалось достичь соглашения о транзитном коридоре не только со Словенией, но и с Венгрией. В ближайшем будущем вопрос предстоит обсудить со Словакией и Польшей.

Напомним, с 12 марта Словения закрыла границу с Италией из-за вспышки коронавируса в республике. Предварительно, карантин продлится до 3 апреля. Ранее сообщалось, что из-за введённых мер около 200 дальнобойщиков из России оказались в ловушке на границе в антисанитарных условиях. На такое большое количество людей там был всего лишь один туалет, а в магазинах — пустые прилавки, где нет даже хлеба.

BannerImage
Леонид Хромов
  • Новости
  • Словения
  • Италия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar