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Регион
Опубликовано 17 марта 2020, 20:40

Застрявшая на границе российская семья смогла въехать в Черногорию

Ранее сообщалось, что наши соотечественники около суток провели в нейтральной зоне между пограничными КПП двух стран.

Российская семья, которая 16 марта попала в "карантинную ловушку" на въезде в Черногорию, успешно пересекла границу. Об этом сообщили в заявлении посольства РФ.

Граждане России, оказавшиеся ранее в "блокаде" на приграничных территориях с Сербией и Боснией и Герцеговиной, успешно въехали в Черногорию, — отметили в фейсбуке посольства.

Ранее сообщалось, что семья наших соотечественников из пяти человек, в том числе двух маленьких детей, застряла между Сербией и Черногорией из-за введённых странами мер против коронавируса. Семья выехала из РФ 14 марта в ночь. Приехав на место, они узнали, что Черногория закрыла границы.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

София Алабина
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