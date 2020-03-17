Застрявшая на границе российская семья смогла въехать в Черногорию

Ранее сообщалось, что наши соотечественники около суток провели в нейтральной зоне между пограничными КПП двух стран.

Российская семья, которая 16 марта попала в "карантинную ловушку" на въезде в Черногорию, успешно пересекла границу. Об этом сообщили в заявлении посольства РФ.

— Граждане России, оказавшиеся ранее в "блокаде" на приграничных территориях с Сербией и Боснией и Герцеговиной, успешно въехали в Черногорию, — отметили в фейсбуке посольства.