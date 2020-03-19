"Самая красивая женщина в мире" снялась для глянца, прикрыв грудь лишь полоской из латекса

Белла Хадид снова взорвала инстаграм, выложив дерзкую фотосессию для корейского Vogue. Модель позировала в юбке с глубоким разрезом, который обнажал стройные ноги, и длинных перчатках. А изящную грудь прикрывала лишь тонкая латексная полоска, подобная той, что украшала шею.

Фото © Instagram / bellahadid

Девушка бросала в камеру привычный холодный взгляд, демонстрируя острые скулы, пухлые губы и тонкую талию. На другом снимке она предстала уже в более "приличном" виде — чёрном комбинезоне с вырезами на груди и животе.

Фото © Instagram / bellahadid

Армия фанатов, которых в инстаграме у Беллы более 29 млн, одобрила новую откровенную съёмку. Снимки в сумме собрали уже более 2 млн лайков. А в комментариях пользователи были настолько благосклонны, что даже сравнивали Хадид с богиней.

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Видео © Instagram / bellahadid

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