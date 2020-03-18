МИД Черногории одобрил вылет первой группы россиян на родину

Возвращения домой из балканской страны ожидают более тысячи граждан РФ.

Черногория предоставила разрешение на вылет на родину первой группы российских туристов, которые застряли в стране после закрытия Подгорицей границы. Об этом сообщило Посольство РФ в республике.

— Мы получили ноту МИД Черногории, которой одобрен вылет части российских граждан в среду, — рассказали РИА "Новости" в диппредставительстве.