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Регион
Опубликовано 18 марта 2020, 18:12
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МИД Черногории одобрил вылет первой группы россиян на родину

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Возвращения домой из балканской страны ожидают более тысячи граждан РФ.

Черногория предоставила разрешение на вылет на родину первой группы российских туристов, которые застряли в стране после закрытия Подгорицей границы. Об этом сообщило Посольство РФ в республике.

Мы получили ноту МИД Черногории, которой одобрен вылет части российских граждан в среду, — рассказали РИА "Новости" в диппредставительстве.

Ранее сегодня сообщалось, что Черногория приостановила авиасообщение из-за опасности распространения коронавируса. В результате более тысячи граждан России оказались заперты в Подгорице. Туристы пожаловались Лайфу на то, что у них заканчиваются деньги на проживание и еду.

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Алёна Темирчиева
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