УПЦ призвала прихожан к покаянию, спокойствию и дезинфекции

Также церковь утвердила текст "антикоронавирусной" молитвы.

Священный синод Украинской православной церкви в связи с распространением коронавируса CoViD-19 обратился к своим прихожанам и призвал их к спокойствию, покаянию и мерам безопасности, которые вводятся на всех богослужениях с 22 марта. Документ опубликован на сайте УПЦ.

— Сегодня, перед лицом инфекционной угрозы, христианам следует избегать паники, потому что она является проявлением маловерия. Зато постом и молитвой принадлежит просить у Бога прощения своих грехов, — говорится в сообщении.

Кроме того, церковь призывает верующих не игнорировать нормы гигиены и выполнять рекомендации врачей, а при появлении признаков инфекционного заболевания оставаться дома и обращаться к медикам в случае ухудшения состояния.

— Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верующие, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. После принятия Святого причастия запивки следует подавать в одноразовой посуде, — отмечается в обращении.

Внутреннее пространство храмов рекомендовано чаще подвергать уборке, а сам процесс молитвы ограничен по количеству участников, которых, согласно ограничениям Минздрава страны, не может быть больше десяти человек. Если в храме собралось больше людей и расположить их на рекомендуемом расстоянии друг от друга невозможно, то богослужение может проводиться на улице.

Также Священный синод утвердил текст молитвы, которая будет преподноситься до окончания общенационального карантина. Также во всех храмах будут проводить ежедневные молебны и звонить в церковные колокола.

В целях борьбы с распространением коронавируса Украина ввела общенациональный карантин, полностью ограничила железнодорожное сообщение и работу метро, закрыла границы для иностранцев и авиасообщение с другими государствами. В стране зарегистрировано уже более десяти случаев заражения, два из которых оказались смертельными.