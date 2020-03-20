Посольство РФ рекомендует туристам ехать в столицу страны, так как эвакуация будет происходить именно оттуда.

В Чили находится 114 российских туристов, которые не могут улететь из-за отмены страной авиарейсов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-атташе Посольства РФ Денис Винокуров.

— Сведения о туристах переданы в центральный аппарат МИД, осуществляется проработка вопроса о вывозе соотечественников с задействованием самолётов российских авиакомпаний, — цитирует Винокурова "Российская газета".

По словам дипломата, с россиянами поддерживается регулярная связь, им оказывается вся необходимая помощь. Туристам рекомендуется приехать в столицу Чили Сантьяго, так как эвакуация будет происходить именно оттуда.

В Чили зафиксировано 342 случая заражения коронавирусной инфекцией.