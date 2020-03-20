Более 100 россиян не могут покинуть Чили из-за отмены авиарейсов
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Посольство РФ рекомендует туристам ехать в столицу страны, так как эвакуация будет происходить именно оттуда.
В Чили находится 114 российских туристов, которые не могут улететь из-за отмены страной авиарейсов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-атташе Посольства РФ Денис Винокуров.
— Сведения о туристах переданы в центральный аппарат МИД, осуществляется проработка вопроса о вывозе соотечественников с задействованием самолётов российских авиакомпаний, — цитирует Винокурова "Российская газета".
По словам дипломата, с россиянами поддерживается регулярная связь, им оказывается вся необходимая помощь. Туристам рекомендуется приехать в столицу Чили Сантьяго, так как эвакуация будет происходить именно оттуда.
В Чили зафиксировано 342 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что российские туристы не могут покинуть лайнер Costa Pacifica, находящийся у берегов Франции. Посольство РФ направило французским коллегам ноту с просьбой решить этот вопрос. А вот из Черногории россияне смогли благополучно вернуться.