Эвакуированные россияне вернулись из Черногории на родину — видео
Теперь им предстоит двухнедельный карантин.
Видео © LIFE
Группа застрявших в Черногории россиян прилетела во Внуково. Сотни наших сограждан несколько дней ждали, пока местные власти дадут разрешение на их вывоз. Из-за ситуации с коронавирусом в стране приостановили международное транспортное сообщение.
Вылеты были задержаны более чем на сутки. Как рассказали две очевидицы, им было где остановиться, чтобы дождаться отправления домой, поскольку они гостили у родственников, а те, у кого такой возможности не было, фактически ночевали возле здания аэропорта, так как из помещений всех выгоняли.
Эвакуированные девушки рассказали, что в Черногории им удалось отдохнуть всего два дня, потом были закрыты все общественные места, в магазины и аптеки пускали по несколько человек, остальные ожидали в очереди на улице. В аэропорт вылетающие также проходили по спискам.
Теперь вернувшиеся на родину сограждане должны пройти двухнедельный карантин, им запрещено посещение общественных мест и работы, на 14 дней они окажутся в самоизоляции.
Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию прибытия россиян.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Черногории застряло более 1000 россиян. Туристы пожаловались Лайфу на то, что у них заканчиваются деньги на проживание и еду, и рассказали о неудобствах, связанных с ожиданием эвакуации. 18 марта МИД страны дал разрешение на вылет граждан РФ на родину, был одобрен отъезд части туристов.