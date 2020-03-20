Эвакуированные россияне вернулись из Черногории на родину — видео

Теперь им предстоит двухнедельный карантин.

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Группа застрявших в Черногории россиян прилетела во Внуково. Сотни наших сограждан несколько дней ждали, пока местные власти дадут разрешение на их вывоз. Из-за ситуации с коронавирусом в стране приостановили международное транспортное сообщение.

Вылеты были задержаны более чем на сутки. Как рассказали две очевидицы, им было где остановиться, чтобы дождаться отправления домой, поскольку они гостили у родственников, а те, у кого такой возможности не было, фактически ночевали возле здания аэропорта, так как из помещений всех выгоняли.

Эвакуированные девушки рассказали, что в Черногории им удалось отдохнуть всего два дня, потом были закрыты все общественные места, в магазины и аптеки пускали по несколько человек, остальные ожидали в очереди на улице. В аэропорт вылетающие также проходили по спискам.

Теперь вернувшиеся на родину сограждане должны пройти двухнедельный карантин, им запрещено посещение общественных мест и работы, на 14 дней они окажутся в самоизоляции.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию прибытия россиян.