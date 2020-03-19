"Не пускают даже в туалет!" Россиянка рассказала Лайфу об ожидании эвакуации из Черногории

В Подгорице застряло более тысячи граждан РФ после закрытия границы из-за коронавируса.

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Черногория разрешила эвакуацию российских туристов на родину, но на этом беды путешественников ещё не окончены. В ожидании посадки они вынуждены отстаивать длинные очереди под палящим солнцем. Об этом Лайфу рассказала россиянка Елена Арутюнян.

— Нас не пускают даже в туалет! Люди просто стоят жарятся на солнце, люди с детьми, — говорит собеседница Лайфа.

Она отметила, что над россиянами в итоге немного сжалились — начали раздавать воду и печенье. Через что им ещё предстоит пройти, прежде чем сесть в самолёты и улететь домой, неизвестно.