"Не пускают даже в туалет!" Россиянка рассказала Лайфу об ожидании эвакуации из Черногории
В Подгорице застряло более тысячи граждан РФ после закрытия границы из-за коронавируса.
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Черногория разрешила эвакуацию российских туристов на родину, но на этом беды путешественников ещё не окончены. В ожидании посадки они вынуждены отстаивать длинные очереди под палящим солнцем. Об этом Лайфу рассказала россиянка Елена Арутюнян.
— Нас не пускают даже в туалет! Люди просто стоят жарятся на солнце, люди с детьми, — говорит собеседница Лайфа.
Она отметила, что над россиянами в итоге немного сжалились — начали раздавать воду и печенье. Через что им ещё предстоит пройти, прежде чем сесть в самолёты и улететь домой, неизвестно.
Ранее Черногория приостановила авиасообщение из-за опасности распространения коронавируса. В результате более тысячи граждан России оказались заперты в Подгорице. Туристы пожаловались Лайфу на то, что у них заканчиваются деньги на проживание и еду. После возмущения МИД РФ Черногория предоставила разрешение на эвакуацию россиян на родину.