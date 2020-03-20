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Опубликовано 20 марта 2020, 14:30

Россиянин полчаса молился посреди дороги в центре города — видео

Мужчину ни капли не смутило то, что его автомобиль перегородил дорогу в вечерний час пик.

Видео © Белгород №1

Весьма необычный случай произошёл в Белгороде. Там водитель начал молиться прямо посреди перекрёстка и потратил на это почти полчаса. Притом на всё это время его автомобиль перекрывал целую полосу движения, сообщает тelegram-канал "Белгород № 1".

Инцидент произошёл в центре города в семь часов вечера на пересечении улицы Богдана Хмельницкого и Свято-Троицкого бульвара. Мужчина остановился в полосе, предназначенной для поворота налево, и включил "аварийку". Некоторое время он находился в салоне машины, потом вышел и начал молиться. Затем вовсе встал на колени. В это время недовольные водители старательно объезжали его. Закончилось его обращение к Богу в половину восьмого.

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Роман Имполитов
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