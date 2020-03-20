Авиарейсы для эвакуации россиян из Испании, Черногории и Молдавии запланированы на 21 марта
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Также наших сограждан вывезут из Марокко. С этой страной у России нет прямого авиасообщения, поэтому вопрос требует дополнительной проработки.
Авиарейсы для эвакуации россиян из Испании, Черногории, Сербии и Молдавии запланированы на 21 марта, об этом сообщил глава Росавиации, первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что первый самолёт вывезет из Сербии около 80 наших соотечественников. Затем состоятся два полёта в Черногорию, а также в Кишинёв, причём в Молдавию отвезут также граждан этой страны, которые желают вернуться на родину. Кроме того, лайнеры направятся в Испанию, на остров Тенерифе и в Барселону.
Нерадько добавил, что готовятся чартерные рейсы для эвакуации из Марокко. С этой страной у России нет прямого авиасообщения, поэтому вопрос вывоза россиян требует дополнительной проработки.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что делать оставшимся за рубежом во время пандемии коронавируса россиянам. Накануне сотни граждан РФ прилетели в Москву из Черногории. Лайф публиковал видео их прибытия в аэропорт Внуково.