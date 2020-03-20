Авиарейсы для эвакуации россиян из Испании, Черногории и Молдавии запланированы на 21 марта

Также наших сограждан вывезут из Марокко. С этой страной у России нет прямого авиасообщения, поэтому вопрос требует дополнительной проработки.

Авиарейсы для эвакуации россиян из Испании, Черногории, Сербии и Молдавии запланированы на 21 марта, об этом сообщил глава Росавиации, первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что первый самолёт вывезет из Сербии около 80 наших соотечественников. Затем состоятся два полёта в Черногорию, а также в Кишинёв, причём в Молдавию отвезут также граждан этой страны, которые желают вернуться на родину. Кроме того, лайнеры направятся в Испанию, на остров Тенерифе и в Барселону.

Нерадько добавил, что готовятся чартерные рейсы для эвакуации из Марокко. С этой страной у России нет прямого авиасообщения, поэтому вопрос вывоза россиян требует дополнительной проработки.