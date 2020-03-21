В Госдуме призвали снизить цены на бензин

Автор инициативы считает, что эта мера может стать одним из способов поддержки населения.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения мировых цен на нефть. По его мнению, удешевление топлива повлечёт снижение стоимости продуктов питания за счёт уменьшения затрат на транспортную логистику.

— Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продаётся на биржах, — это разные истории. Но всё-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны, — сказал парламентарий РИА "Новости".

Шеремет уверен, что бизнес должен проявить социальную ответственность в это непростое для всего мира время. Вопрос, на сколько снизить цены на бензин и дизтопливо, должен стать предметом переговоров с нефтетрейдерами, добавил депутат.