В Хорватии опровергли информацию о погибшем при землетрясении подростке. Он в критическом состоянии
Власти отметили, что сейсмособытие стало самым мощным за последние 140 лет.
Получивший травмы при землетрясении в Хорватии несовершеннолетний жив, но находится в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.
Премьер-министр страны Андрей Пленкович отметил, что сейсмособытие стало самым мощным за последние 140 лет.
— Землетрясение было силой около 5,5 балла по шкале Рихтера, значит, самое сильное в последние 140 лет, — приводит его слова портал Index.
Лайф писал, что в Хорватии 22 марта зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Также сообщалось, что в результате стихийного бедствия погиб подросток.
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