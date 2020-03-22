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Регион
Опубликовано 22 марта 2020, 13:45
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В Хорватии опровергли информацию о погибшем при землетрясении подростке. Он в критическом состоянии

Власти отметили, что сейсмособытие стало самым мощным за последние 140 лет.

Получивший травмы при землетрясении в Хорватии несовершеннолетний жив, но находится в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович отметил, что сейсмособытие стало самым мощным за последние 140 лет.

Землетрясение было силой около 5,5 балла по шкале Рихтера, значит, самое сильное в последние 140 лет, — приводит его слова портал Index.

Лайф писал, что в Хорватии 22 марта зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Также сообщалось, что в результате стихийного бедствия погиб подросток.

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Фото © Twitter/ vjerana

София Алабина
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