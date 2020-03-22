В Хорватии опровергли информацию о погибшем при землетрясении подростке. Он в критическом состоянии

Власти отметили, что сейсмособытие стало самым мощным за последние 140 лет.

Получивший травмы при землетрясении в Хорватии несовершеннолетний жив, но находится в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Премьер-министр страны Андрей Пленкович отметил, что сейсмособытие стало самым мощным за последние 140 лет.

— Землетрясение было силой около 5,5 балла по шкале Рихтера, значит, самое сильное в последние 140 лет, — приводит его слова портал Index.