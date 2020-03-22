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Регион
Опубликовано 22 марта 2020, 17:44
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Джиган вместе с Оксаной Самойловой и детьми вернулись в Москву — видео

Несколько недель назад рэпер шокировал поклонников своим неадекватным поведением.

Видео © Super

Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой и детьми вернулись из США в Москву. Об этом сообщает Super.

Издание публикует кадры из аэропорта, на которых супруги и четверо детей покидают зону прилёта. Однако Джиган и Самойлова идут на достаточно большом друг от друга расстоянии.

Напомним, в середине февраля у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана родился четвёртый ребёнок — сын. Но всего через неделю после этого на подписчиков обрушились прямые эфиры рэпера в соцсетях, где он ругался матом, пил и вёл себя неадекватно. В СМИ появилась информация, что рэпер избил жену. Самойлова опровергла эти сообщения, однако назвала последний месяц худшим в жизни.

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Анастасия Иванова
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