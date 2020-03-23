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Регион
Опубликовано 23 марта 2020, 18:02
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В Черногории россиянку задержали за распространение паники из-за CoViD-19

Женщина написала в соцсетях, что больше тысячи жителей страны являются носителями опасного заболевания.

Полиция Черногории задержала в городе Тивате россиянку за распространение паники на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает национальное телевидение Черногории RTCG со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Женщину обвиняют в создании беспорядков и запугивании людей. В своём профиле в социальных сетях 35-летняя россиянка заявила, что в Черногории коронавирусом больно около тысячи человек. Она допустила, что в ближайшем будущем страну ждёт тот же сценарий, который наблюдается в Италии.

Она также указала, что персонал отеля Avala заражён коронавирусом и госпитализирован, — отметили в ведомстве.

В настоящий момент правоохранители передали дело прокуратуре в городе Которе.

Коронавирус онлайн: последние данные и карта распространения

Фейковые сообщения о коронавирусе в последнее время стали настоящей проблемой. Так, самыми "популярными" из них являются фальшивые данные о количестве заболевших. Также ранее появилась информация о том, что в Москве в связи с коронавирусом будет введён комендантский час. Эти данные сразу же опровергли в Минобороны РФ и оперативном штабе по контролю за эпидемией.

Лайф писал, что больше десяти тысяч соотечественников даже подписали петицию о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

София Алабина
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