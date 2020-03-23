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Регион
Опубликовано 23 марта 2020, 22:30

Задержанную за распространение паники о коронавирусе в Черногории россиянку отправили под домашний арест

Российские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Задержанную в Тивате россиянку, которую обвиняют в распространении паники о коронавирусе CoViD-19, отправили под домашний арест. Об этом сообщает газета Vijesti со ссылкой на местную полицию.

Издание не сообщило полного имени девушки, однако сообщило её инициалы — А.Г., добавив, что ей 35 лет. Российское посольство в Черногории в курсе ситуации и держит её на контроле.

Напомним, днём 23 марта в Черногории задержали россиянку, которая в своём твиттере сообщила о примерно тысяче больных коронавирусом в стране и рассказала, что персонал отеля Avila заражён заболеванием и госпитализирован.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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