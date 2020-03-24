Ни слова о Джигане. Оксана Самойлова игнорирует мужа, с которым они заперты в одном доме на карантин

Семья недавно прилетела в Москву из Майами — в Штатах им пришлось столкнуться с серьёзными трудностями в отношениях.

Похоже, возвращение на родину не избавило музыканта и его супругу от личных проблем. Оксана Самойлова снова написала в "Инстаграме" пост, сделав печальный намёк. Девушка заявила, что ей нужно привыкать к новой жизни и не позволять себе грустить, ведь она заботится о детях.

Фото © Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun

Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой Оксана Самойлова

Фото © Instagram / iamgeegun

Оксана, которая недавно родила сына Джигану и заботилась о нём и дочках, пока рэпер был в рехабе, также отметила, что дети не должны страдать из-за взрослых. Однако не уточнила, что именно имеет в виду. Сейчас она и малыши находятся дома на самоизоляции.

Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин, и от этого никуда не деться Оксана Самойлова

Видео © Instagram / iamgeegun