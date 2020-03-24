Ни слова о Джигане. Оксана Самойлова игнорирует мужа, с которым они заперты в одном доме на карантин
Семья недавно прилетела в Москву из Майами — в Штатах им пришлось столкнуться с серьёзными трудностями в отношениях.
Похоже, возвращение на родину не избавило музыканта и его супругу от личных проблем. Оксана Самойлова снова написала в "Инстаграме" пост, сделав печальный намёк. Девушка заявила, что ей нужно привыкать к новой жизни и не позволять себе грустить, ведь она заботится о детях.
Фото © Instagram / samoylovaoxana, iamgeegun
Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой
Оксана, которая недавно родила сына Джигану и заботилась о нём и дочках, пока рэпер был в рехабе, также отметила, что дети не должны страдать из-за взрослых. Однако не уточнила, что именно имеет в виду. Сейчас она и малыши находятся дома на самоизоляции.
Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин, и от этого никуда не деться
Видео © Instagram / iamgeegun
Сам же Джиган, судя по сториз в "Инстаграме", проводит время с друзьями на студии. Рэпер не унывает и не подаёт вида, что у него в жизни что-то не так.